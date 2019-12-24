2019/12/24 | 10:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف عمال البناء في سرداب مبنى قديم بمدينة كراكوف البولندية، 10 آلاف قطعة نقدية تقدر قيمتها بـ 400 ألف جنيه إسترليني.بأن عمال البناء كانوا يعملون على ترميم وصيانة المبنى الذي كان قبل 200 سنة يعود إلى الرهبان، وقد عثروا في سرداب المبنى على أكياس مهترئة من الكتان تحتوي على قطع معدنية نحاسية سكت في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمال البناء يعثرون على كنز في سرداب مبنى قديم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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