2019/12/24 | 10:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن مصرف الرافدين صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم”.واضاف ان “الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني ( بطاقة الماستر كارد ) وبإمكان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).