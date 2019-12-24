الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي مديريات التربية

2019/12/24 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم".

واضاف "الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني ( بطاقة الماستر كارد ) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من اَي مكان يتواجدون فيه".

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