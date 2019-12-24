دانة غاز الإماراتية تسلمت أرباحاً نقدية 42 مليون دولار من بيرل في إقليم كردستان

2019/12/24 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة دانة غاز الإمارتية إنها تسلمت توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 42 مليون دولار من شركة بيرل بتروليوم للطاقة التي تتركز أعمالها في إقليم كردستان العراق.

وقالت الشركة "تأتي هذه الدفعة النقدية بعد توزيع 120 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار كانت حكومة إقليم كردستان قد سددتها إلى شركات الائتلاف بموجب اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها في أغسطس (آب) 2017، حيث تم الاحتفاظ به في حساب بيرل بتروليوم المصرفي، بانتظار توفر التمويل الخاص بتطوير حقل خورمور".

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