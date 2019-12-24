مؤسسة الشهداء تعلن احصائية بعدد المقابر الجماعية التي عثر عليها خلال 2019

2019/12/24 | 10:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اعلنت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻬﺪاء، عن احصائية بعدد المقابر الجماعية التي عثر عليها خلال 2019، مبينة انها مستمرة بالبحث عن مقابرة اخرى ان وجدت.وقال ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة المقابر اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻬﺪاء ﺿﻴﺎء ﻛﺮﻳﻢ لوكالة الانباء العراقية الرسمية، انه “تم العثور على 18 مقبرة جماعية في عدد من المحافظات خلال 2019″، موضحا ان “المقابر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر […]

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