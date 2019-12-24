2019/12/24 | 10:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت ملاكات الامانة في بلدية الغدير ,اليوم الثلاثاء , بإعادة فتح تقاطع شارع المصرف مع شارع القدس أمام حركة السير والمرور من خلال حملة تنظيف ورفع للإطارات المحترقة بعد ان تم قطعه فجر اليوم من قبل عدد من المحتجين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن عن اعادة فتح تقاطع حيوي شرق العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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