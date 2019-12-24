2019/12/24 | 10:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت تكهنات على الإنترنت بعد أن أبلغ سكان في ميشيغان الأمريكية عن رؤية أضواء غامضة تتطاير في سماء الليل.وسأل المقيم، سيندي كوزمينسك، إحدى وكالات الأنباء المحلية على موقع “فيسبوك”، قائلا: “ما هي النجوم الغريبة المتطايرة في صف واحد في السماء؟”.وفي تعليق على “فيسبوك”، قالت آمبر هوستون، أحد سكان كالامازو: “إنها تتحرك ببطء شديد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أضواء غامضة في سماء ميشيغان تثير تكهنات محيرة حول مصدرها وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أضواء غامضة في سماء ميشيغان تثير تكهنات محيرة حول مصدرها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أضواء غامضة في سماء ميشيغان تثير تكهنات محيرة حول مصدرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).