Corvette الجديدة تسجل رقما قياسيا في عالم السرعة

2019/12/24 | 10:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت سيارة Corvette الجديدة من شيفروليه من تحقيق رقم قياسي جديد، يضمها إلى صفوف أسرع السيارات الرياضية الشخصية في العالم.وتبعا لموقع Muscle Cars And Trucks تمكنت سيارة Corvette من طراز C8 Z51 2020 الجديد من تحطيم رقم قياسي في مضمار نوربور غرينغ في ألمانيا، واجتازت المضمار في زمن 7 دقائق و28 ثانية و30 جزءا

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