العطار يكشف ان مهنة الخياطة تعد من أهم الصناعات العراقية

2019/12/24 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف غدير العطار عضو المجلس الاقتصادي العراقي ، ان مهنة الخياطة تعد من أهم الصناعات العراقية.وقال العطار في بيان صحفي تابعته المستقلة إن “الحكومة المقبلة عليها وضع خطط كفيلة بإنعاش الصناعة العراقية”، مضيفًا ان “تأهيل وتطوير الخطوط الإنتاجية في شركة الصناعات القطنية والنسيجية، وتشغيل معامل الخياطة العسكرية وغير العسكرية مهم جدًا للاقتصاد الوطني”.واعتبر […]

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