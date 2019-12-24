محمد الحنفي - انهضوا... لقد جاءنا الشهيد عمر... ليوقظنا...

2019/12/24 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي نحن...نستلذ النوم...فلا نستيقظ...في الوقت المناسب...للقيام...بواجبنا...تجاه...شهيد الحركة...تجاه...الشهيد عمر...من أجل الحفاظ...على أيديولوجية الكادحين...من أجل تطوير...أيديولوجية الكادحين...من أجل جعل...أيديولوجية الكادحين...تتطور...حتى يستمر فينا...فكر...الشهيد عمر...الحامل...لروح...الشهيد عمر...°°°°°°

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