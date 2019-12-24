2019/12/24 | 10:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم سحب تطبيق “توتوك” الرائج والذي تم تطويره في الإمارات من منصتي “آبل” و”غوغل”، على خلفية تقارير حول استخدامه من قبل الحكومة الإماراتية لأغراض التجسس.وقالت “آبل إنها سحبت “توتوك” من منصة “آب ستور” فيما أعلنت “غوغل” أن التطبيق حذف من منصة “بلاي ستور” التابعة لها.جاء ذلك بعد أن تقريرا ، يفيد بأن تطبيق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سحب تطبيق توتوك بعد شكوك باستخدامه لأغراض التجسس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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