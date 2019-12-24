2019/12/24 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت امانة بغداد، الثلاثاء، خطة العمل بطريق حولي الشاحنات المؤدي الى علوة الرشيد، مؤكدة ان ذلك الطريق سيقضي على الزحام المتكون عند فلكة العلوة فور الانتهاء منه.وقال مدير العلاقات والاعلام في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “طريق حولي العلوة من المؤمل ان ينتهي العمل به

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد توضح خطة العمل بطريق حولي الشاحنات المؤدي الى علوة الرشيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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