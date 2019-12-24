أنشيلوتي : مشجعو إيفرتون يعرفون رصيدي أمام ليفربول

2019/12/24 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … وجَّه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تحذيرًا إلى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، فور توليه المهمة الفنية لفريق إيفرتون.ويُعدُّ الإيطالي الوحيد الذي تمكَّن من هزيمة ليفربول هذا الموسم (باستبعاد مواجهة أستون فيلا في كأس رابطة التي خاضها الريدز بالشباب)، بالفوز عليه (2-0) رفقة نابولي بدوري أبطال أوروبا.ونجح أنشيلوتي في الفوز بـ7 مباريات من […]

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