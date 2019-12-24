2019/12/24 | 10:45 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلاف ارسالية سكائر منتهية الصلاحية في جمرك المنطقة الوسطى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 10:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتلاف ارسالية سكائر منتهية الصلاحية في جمرك المنطقة الوسطى) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتلاف ارسالية سكائر منتهية الصلاحية في جمرك المنطقة الوسطى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).