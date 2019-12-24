القضاء يصف ما نشر عن اعضاء مفوضية الانتخابات الجدد بـ ’’الأكاذيب’’ ويصدر توضيحاً

2019/12/24 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء (23 كانون الأول 2019)، توضيحاً بشأن ما نشر من اتهامات لأعضاء مفو...





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