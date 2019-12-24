سرطان الثدي والفيتامينات دراسة تحذر من الخطأ القاتل

2019/12/24 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة جديدة إلى أن مريضات سرطان الثدي اللائي يستخدمن المكملات الغذائية أثناء فترة العلاج الكيماوي، ربما يكن أكثر عرضة لخطر عودة المرض والوفاة.وأفاد باحثون في دورية علم الأورام السريرية أن استخدام المكملات الغذائية التي تزيد مستويات مضادات الأكسدة والحديد وفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية، يحد من فعالية العلاج الكيماوي.قالت كريستين

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