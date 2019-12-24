2019/12/24 | 11:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنه من غير الصحي أن يستحم الرضع بشكل يومي، لأن بشرتهم حساسة للغاية، وهي أكثر رقة من بشرة البالغين بنسبة 30 بالمئة تقريبا.وأضافت مجلة “بيبي آند فاميليه” أن حساسية بشرة الرضع ترجع إلى عدم اكتمال نمو حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، ومن ثم تتعرض للجفاف على نحو أسرع في حال الاستحمام بشكل يومي.وأضافت المجلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا هو معدل الاستحمام المناسب للرضع أسبوعيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا هو معدل الاستحمام المناسب للرضع أسبوعيا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا هو معدل الاستحمام المناسب للرضع أسبوعيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).