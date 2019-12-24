2019/12/24 | 11:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 11 شخصا على صلة بهجوم استهدف نقطة عسكرية نائية في جنوب البلاد، موضحا أن بعض المشتبه بهم فروا عبر الحدود إلى البرازيل ومعهم أسلحة مسروقة.وتتهم السلطات الفنزويلية البرازيل وكولومبيا وبيرو بالتواطؤ في الهجوم الذي قتل فيه جندي فنزويلي.وتنفي الدول الثلاث التهم.والبلدان الثلاثة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنزويلا: القبض على 11 شخصا بعد هجوم على نقطة عسكرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنزويلا: القبض على 11 شخصا بعد هجوم على نقطة عسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنزويلا: القبض على 11 شخصا بعد هجوم على نقطة عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).