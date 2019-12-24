2019/12/24 | 11:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة هواوي الصينية عن إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي Mate X خلال العام المقبل.وأوضحت الشركة الصينية، أن النموذج الجديد سيتضمن مفصلة محسنة لآلية طي الشاشتين، بحيث تصبح الشاشة أكثر استقرارا ويعمل المعالج بصورة أسرع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء.وقد أطلقت هواوي هاتفها المطوي Mate X في الأسواق العالمية خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تعتزم إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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