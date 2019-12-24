للمرة الثالثة.. البرلمان يفشل بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد

2019/12/24 | 11:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق فشل مجلس النواب العراقي، مساء أمس الاثنين، للمرة الثالثة في التصويت على قانون #انتخابات #مجلس_النواب، بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض فقرات #القانون المتعلقة بالدوائر الانتخابية.[…]

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