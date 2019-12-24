السفير الجزائري يعتذر عن إساءة جمهور مولودية

2019/12/24 | 11:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم سفير دولة الجزائر عبد القادر بن شاعة اعتذاره للعراق على خلفية الأحداث الأخيرة في مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر بالبطولة العربية.

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