القضاء يفند انباءً تتعلق بأعضاء المفوضية الجدد ويوضح بشأن قضاة كردستان(وثائق)

2019/12/24 | 11:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يس عراق أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما نشر من اتهامات لأعضاء مفوضية الانتخابات الجدد، عن ارتباطهم بـ “أحزاب” ودخول عدد منهم في الانتخابات، في وقت سابق.وقال المجلس في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “يبدي اسفه لما ينشره البعض من اكاذيب بخصوص السادة القضاة الفائزين ‏بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء […]

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