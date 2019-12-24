تصعيد الحركة الاحتجاجية في النجف وكربلاء وقطع بعض الطرق والجسور.. صور وفيديو

2019/12/24 | 11:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم متظاهرو محافظة النجف، اليوم الاثنين، على غلق جسر الإسكان وبعض الشوارع الرئيسية في المحافظة، في خطوة تصعيدية للضغط على الأحزاب والقوى السياسية بتنفيذ مطالب المحتجين.وفي كربلاء، كان تصعيد المحتجين مشابها لبقية المحافظات، حيث أغلق المحتجون جسر الضريبة وسريع حي رمضان وسط المحافظة.ولليوم الثاني على التوالي، يقوم المحتجون في بعض المحافظات المنتفضة بغلق […]

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