2019/12/24 | 11:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوات اللواء التاسع في الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء، سبع مناطق في قاطع مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين، فيما دمرت مضافات وأنفاقا لـ”داعش”.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن اللواء التاسع للحشد الشعبي نفذ عمليات دهم وتطهير في قاطع مطيبيجة مع قوات مشتركة من الشرطة وفوج التكتيك التابع لقيادة صلاح الدين.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يطهر سبع مناطق ويدمر أنفاقا ومضافات لداعش في صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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