2019/12/24 | 11:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالجت قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي، الثلاثاء، تجمعا لعناصر داعش حاولت التقرب واستهداف المدن الآمنة شمال شرق ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي رصدت ليلة امس تحركات لعناصر داعش في اطراف منطقة السعدية شمال شرق ديالى”، لافتا الى ان “قواتنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من اللواء الرابع بالحشد تعالج تجمعا لداعش بعد رصد تحركاتهم لاستهداف شمال شرق ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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