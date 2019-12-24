القبض على داعشيين اثنين غربي الموصل

2019/12/24 | 12:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال داعشيين اثنين في قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل.

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