التربية النيابية: منعنا أي تعاقدات لطباعة المناهج الدراسية خلال تصريف الاعمال خارج العراق

2019/12/24 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة التربية النيابية منع أي تعاقدات جديدة لطباعة المناهج الدراسية خلال حكومة تصريف الاعمال خارج العراق، مبينة ان الطباعة ستكون داخل البلاد.

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريح ان وزيرة التربية ووكيلها، اكدا عدم وجود إحالة لاي عقود جديدة تخص طباعة المناهج في خارج العراق، لافتا الى ان الحكومة قرارها واضح بمنع طباعة المناهج خارج البلاد، خاصة ان هناك مطابع متوفرة في القطاع الخاص بالإمكان الاعتماد عليها في طباعة المناهج المدرسية.

وأضاف المكصوصي أن التربية النيابية طالبت رئيس الجمهورية والقضاء بإلغاء أي عقد يبرم ما بعد استقالة عادل عبد المهدي باعتبار الحكومة تصريف اعمال حيث ان أي عقد يتم ابرامه يكون مخالفا للقانون.

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