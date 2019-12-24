2019/12/24 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

عالجت قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تجمعا لعناصر “ داعش” حاولت التقرب واستهداف المدن الآمنة شمال شرق ديالى.

وذكر بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط مخططا "داعشيا" لاستهداف اطراف منطقة السعدية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط مخططا "داعشيا" لاستهداف اطراف منطقة السعدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).