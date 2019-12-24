وزارة الدفاع تعلن العثور على عبوات ناسفة وصواريخ بجرف النصر

2019/12/24 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

عثرت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، على خمس عبوات ناسفة وصواريخ RBG7 وقنابر هاون ومقذوفات حربية خلال عملية أمنية في ناحية جرف النصرشمالي محافظة

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