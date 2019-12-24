الحلبوسي يسلم رئيس الجمهورية كتاباً بشأن الكتلة الأكبر ويحدد كتلة تحالف البناء

2019/12/24 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

سلم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019) رئيس الجمهورية، برهم صالح، كتاباً بشأن الكتلة الأكبر، وحدد كتلة تحالف البناء.

يتبع...

بغداد اليوم- بغداد

أقدم مخترقون ’’هاكرز’’، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019)، على اختراق صفحة وزارة الصناعة والمعادن العراقية في فيسبوك، فيما طالبوا بإطلاق سراح 4 من زملائهم، تم اعتقالهم في وقت سابق.

ونشر المخترقون على الصف

بغداد اليوم-بغداد

أغلق عدد من المحتجين، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019) مبنى جامعة القادسية في محافظة الديوانية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور لغلق مبنى جامعة القادسية في محافظة الديوانية، فيما علق المحتجون لافتة كُتِب عليها: "الوطن في صيانة

بغداد اليوم- متابعة

قطفت المصانع العراقية ثمار حملة "دعم المنتج الوطني"، التي أطلقها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمن نشاط، من نشاطات التظاهرات التي تعم العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، فيما أعلن مصنع للألبان في

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