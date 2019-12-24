رئاسة البرلمان تسلم رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الاكبر

2019/12/24 | 12:10 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، ان رئاسة البرلمان سلمت رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الاكبر.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رئاسة البرلمان سلمت قبل قليل رئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الاكبر في مجلس النواب".

واضاف المصدر ان "الكتاب تضمن ان تحالف البناء هو الكتلة الاكبر".

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