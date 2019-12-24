مخاطر توظيف فقرات الدستور لخدمة رجالات السلطة !!

2019/12/24 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب منذ فترة ليست بالقصيرة ، ينشغل المهتمون بالشأن القانوني في العراق ، بالبحث عن (المبررات) و (الثغرات) التي تكمن بين ثنايا فقرات الدستور، للبحث عن (مخرج) للحاكمين في السلطة، لتبرير خرقهم للدستور، بل ولتسهيل المضي في مواجهة شعبهم، وكيفية (تسويف) المطالب المشروعة بأساليب (مراوغة) و(إحتيال) ، تسهل على القائمين على سلطة الحكم تمديد […]

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