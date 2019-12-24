فيديو : السعوديون يقدمون “هدايا باهظة” غير متوقعة لفرقة كورية شهيرة

2019/12/24 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ بعد النجاح الكبير الذي حققته الفرقتان الكوريتان “سوبر جونير” و”بي تي إس” في السعودية ضمن موسم الرياض الترفيهي، استضاف مهرجان “ميدل بيست” الغنائي الضخم فرقة البوب الكورية “مونستا أكس”، والتي تحظى بشهرة واسعة في السعودية.وكالعادة توافد عدد كبير من معجبي الفرقة إلى الحفل، وقرر عدد من محبي الفرقة التعبير عن إعجابهم وهوسهم بفرقتهم […]

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