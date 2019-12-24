علماء يكشفون المسؤول عن المعاناة في تذكر الأشياء خلال اليوم

2019/12/24 | 12:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة أجرتها جامعة طوكيو، أن الذاكرة تكون أسوأ في الصباح أو بعد الاستيقاظ مباشرة، في اكتشاف يفسر سر معاناة بعض الأشخاص في تذكر الأشياء.وحدد الباحثون جينا في الفئران، يبدو أنه يؤثر على استدعاء الذاكرة في أوقات مختلفة من اليوم.وقال قائد الدراسة، البروفيسور ساتوشي كيدا، من جامعة طوكيو: “ربما نكون قد حددنا أول

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