الحلبوسي يبلغ صالح رسميا بأن البناء هي الكتلة الأكبر

2019/12/24 | 12:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الرئيس العراقي برهم صالح بصورة رسميا بأن البناء هي الكتلة الأكبر حسبما افاد موقع المعلومة....

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