إيران تخصص 3 مطارات لنقل السائحين الى العراق

2019/12/24 | 12:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان، الثلاثاء، تخصيص ثلاثة مطارات لنقل زائري العتبات المقدسة في العراق.

وقال رشيديان في تصريحات أوردتها وكالة "فارس" واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن "قوافل الزوار المتوجهة الى العتبات المقدسة في العراق تتم حالياً جواً فقط وعبر 3 مطارات هي طهران ومشهد /شمال شرق/ وكرمان/ جنوب شرق/".

واضاف "تسجيل اسماء الراغبين لزيارة العتبات المقدسة في العراق بدأ منذ ايام وفي حال زيادة الطلبات في المحافظات الاخرى فإنه بالامكان زيادة عدد المطارات المخصصة لقوافل الزائرين لتسهيل حركة القوافل".

وتابع: إن "شركة ماهان للطيران توفد طائراتها الى مطار النجف الاشرف فقط وفي حال فتح منفذ مهران الحدودي فان عدد الزائرين سيرتفع بتسيير القوافل البرية".

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