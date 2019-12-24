موجة برد تجتاح كوردستان والأمطار تبدأ داخل المدن ليلاً

2019/12/24 | 12:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتباراً من يوم غد الأربعاء ستشهد مناطق إقليم كوردستان الى منخفض جوي قادم من البحر المتوسط – صورة ارشيفية

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