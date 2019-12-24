2019/12/24 | 12:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ليليا ياكوفليفا، رئيسة قسم أورام الرأس والرقبة في مركز لوغينوف العلمي السريري بموسكو، أعراض مرض السرطان في منطقتي الرأس والرقبة.، إن من بين الأعراض التي تشير إلى ضرورة مراجعة الطبيب، آلاما مجهولة المصدر، وأيضا ملاحظة وجود مناطق تصلب أو أورام لم ينتبه لها الشخص.كما قد يكون ظهور طبقة بيضاء أو حمراء على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف أعراض السرطان في منطقتي الرأس والرقبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف أعراض السرطان في منطقتي الرأس والرقبة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف أعراض السرطان في منطقتي الرأس والرقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).