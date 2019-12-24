ماذا سيحدث لو فتحت باب الطائرة أثناء الرحلة؟

2019/12/24 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما كنت قد جلست ذات مرة قرب باب الطوارئ في الطائرة، وتساءلت عما سيحدث إذا قام أحدهم بفتح باب الطائرة أثناء الرحلة، كما يحدث في

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