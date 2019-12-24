2019/12/24 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صلاح الدين

كشف مدير ماء صلاح الدين محمد محمود الجبوري، عن تجهيز مناطق عديدة في قضاء بلد، جنوب صلاح الدين، بالأنابيب الناقلة للمياه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير ماء صلاح الدين لـ"العهد نيوز": تجهيز مناطق عديدة في قضاء بلد بالأنابيب الناقلة لمياه الشرب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير ماء صلاح الدين لـ"العهد نيوز": تجهيز مناطق عديدة في قضاء بلد بالأنابيب الناقلة لمياه الشرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).