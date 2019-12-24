2019/12/24 | 12:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت امرأة استرالية رحلة ملحمية امتدت لمسافة 4500 كيلومتر في أنحاء أستراليا، هرباً من ضغوط الحياة اليومية، وللاستمتاع بالسلام والهدوء، حسبما جاء في تقارير إخبارية.وأفادت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية بأنّ ستيف جيبي (27 سنة)، استغرقت سبعة أشهر ونصف الشهر في قطع جنوب القارة الأسترالية، من نهر ««سنووي ريفر» في ولاية فيكتوريا بجنوب شرقي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امراة أسترالية تقطع 4500 كيلومتر على ظهر جوادها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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