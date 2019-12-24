باسم خشان: اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بقانون الانتخابات سيقضيان على العراق

2019/12/24 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، أن اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بقانون الانتخابات سيقضيان على العراق.

وقال خشان في تصريح إن اعتماد الاقضية كدوائر انتخابية بقانون الانتخابات ستسبب مشكلة كبيرة لان الطوائف في هذه المناطق والتي تشكل اغلبية ستتحول الى اقلية ما سيمهد حدوث صراعات، وان الدوائر المتعددة والترشيح الفردي سيقضيان على العراق لأنهما لن يخلقا أحزابا ذات مشروع يخدم البلد، في وقت نحتاج لنظام انتخابي يسمح بصعود الأحزاب الوطنية.

وأشار خشان الى أن الأحزاب قادرة على التكيف مع أية صيغة لقانون الانتخابات، والترشيح الفردي قد يمكنهم من الفوز ايضاً، وكانت نسب قانون سانت ليغو المتعددة في السابق، هي المشكلة التي سمحت بصعود الأحزاب الكبيرة خلال الدورات السابقة.

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