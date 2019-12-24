من الفضاء توثيق عقد من الأحداث شهدها كوكب الأرض

2019/12/24 | 12:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الأعوام العشر الماضية ازدهارا في استخدام التصوير عبر الأقمار الاصطناعية لأغراض الرصد والمراقبة، مما مكن العلماء من تسجيل أهم الأحداث التي شهدها كوكب الأرض على مدى العقد الماضي، من الفضاء.ونشرت شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، صورا لبعض أهم الأحداث على مدى العقد الماضي، تراوحت بين كوارث طبيعية وحروب

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