2019/12/24 | 12:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت وزارة العدل ،اليوم الثلاثاء، صدورعدد جديد من الوقائع يتضمن تسهيل تنفيذ قانون تشغيل الشهادات العليا.

وذكر بيان للوزارة ،أن " العدد تضمن صدور تعليمات رقم (3) لسنة 2019 تسهل تنفيذ تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (447) لسنة 2019".

و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوناً جديداً لتشغيل حملة الشهادات العليا في العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوناً جديداً لتشغيل حملة الشهادات العليا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).