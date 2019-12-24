برلمان كردستان يمدد فصله التشريعي الحالي 30 يوماً

2019/12/24 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

أعلن برلمان كردستان، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019)، تمديد الفصل التشريعي الخريفي للسنة الأولى...





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