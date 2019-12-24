الصدر يطيح باسماء جديدة من التيار: لا يمتوا الينا بأي صلة

2019/12/24 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الاثنين، البراءة من 4 شخصيات في التيار الصدري.ونشر مكتب الصدر وثيقة تظهر الاسماء الاربعة التي قال انهم لا ينتمون للتيار بصلة ولا يعملون ولم يكلفوا باي عمل خاص.

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