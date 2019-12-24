الصين ترفع الحظر عن واردات لحوم البقر من اليابان

2019/12/24 | 13:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر المفروض على واردات لحوم البقر من اليابان، التي يقل عمرها عن 30 شهرا.وذكر بيان، صدر بشكل مشترك من قبل المصلحة العامة الصينية للجمارك ووزارة الزراعة والشؤون الريفية، أنه “اعتبارا من 19 كانون الاول الجاري، تم إنهاء العمل بالحظر المفروض بعد تفشى مرض جنون البقر عام 2001″، مشيرا

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