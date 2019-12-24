المشتركة تكذب شائعات التهجير.. داعش تسعى لإثارة الاوضاع

2019/12/24 | 13:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن عصابات داعش الإرهابية تسعى لإثارة الأوضاع في محافظة ديالى من خلال اطلاقها شائعات تهجير القرى.

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