مدرب المواي تاي:رفعنا اسم العراق رغم المعوقات الكبيرة

2019/12/24 | 13:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب المواي تاي علي ساهر، اليوم الثلاثاء، ان لاعبي المنتخب الوطني حققوا الإنجاز في بطولة اسيا رغم قلة دعم المالي وقال ساهر , ان “العراق حقق ثمان ميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وثلاث برونزيات في بطولة اسيا الاخيرة”.وبين ان “الدعم المالي قليل ولا توجد معسكرات تدريبية للفريق لكننا عملنا بالمتاح وقمنا بالإعداد النفسي

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