2019/12/24 | 13:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرغب مهاجم المنتخب الوطني ونادي الدحيل القطري، مهند علي، بالرحيل عن صفوف فريقق القطري في الانتقالات الشتوية المقبلة.وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “اللاعب مهند علي لا يشعر بالارتياح في صفوف فريق الدحيل القطري، لا سيما بعد التعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش”.وأوضح أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميمي يطرق أبواب الرحيل عن الدحيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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